Nel movimento altalentante die flussi turistici italiani outgoing, quello verso Seychelles rappresenta una certezza. Nel 2019, su un totale di 350mila arrivi stranieri, gli italiani ne hanno prodotti circa 28mila, in crescita del 12 per cento sull’anno precedente. Numeri di tutto rispetto per un arcipelago che ha una popolazione residente di 97mila persone, che portano il nostro Paese nelle prime posizioni dietro ai turisti tedeschi e francesi.

Il volto green

“Seychelles è il quarto Paese più ‘green’ al mondo – spiega il regional manager Italy del Seychelles Tourist Office, Monette Rose (nella foto) -. Una qualità molto apprezzata dalla clientela tricolore, che sceglie le isole anche per il rispetto dell’ambiente e per le grandi opportunità offerte da una natura intatta”. Fra le altre, la Rose segnala trekking nella natura – oltre il 50 per cento del territorio è ancora vergine - e le esperienze a contatto con la popolazione locale.



Offerta calmierata

Seychelles resta poi una destinazione “Per tutti, ma con una limitata capacità di accoglienza – in tutto offriamo circa 6mila camere in hotel -, fattore che ne fa una meta particolarmente ambita anche da chi vuole allontanarsi dalle location più visitate”.

Al momento non c’è un collegamento aereo diretto dall’Italia, ma in futuro “Chissà – chiude Monette Rose – potrebbero aprirsi nuove opportunità già dal 2021”.



Isabella Cattoni