Brillante e divertente: Las Vegas è una città la cui fama la precede. Passano gli anni e lei, la capitale dell'intrattenimento, continua ad evolversi. Non solo movida by night e casinò dunque: sono tante le esperienze da vivere, anche di giorno, da soli o in compagnia.

A testimoniare la sua evoluzione è il nuovo slogan che, dopo 17 anni, si rinnova: a prendere il posto del leggendario "Quel che succede a Las Vegas, resta a Las Vegas" è il nuovo motto "What happens here, Only happens here" ("Ciò che succede qui, succede solo qui").



La parola chiave è dunque unicità. Las Vegas è infatti in grado di assecondare le esigenze di ogni tipo di viaggiatore, a prescindere da età e gusti: dalle coppie in viaggio di nozze ai giovani, senza dimenticare i business travelers.



Insieme al nuovo hashtag #OnlyVegas, lo slogan verrà proiettato sui principali simboli della città.



Livia Fabietti