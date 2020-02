Uzbekistan: 3 miliardi di euro per il settore turistico

A circa tre anni dall’insediamento ufficiale, il presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev prosegue nel piano di riforme, molte delle quali dedicate al turismo.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, si tratta di azioni concentrate su incentivi al settore, collaborazione con l’Unione europea e diversificazioni nei settori produttivi. Fra i segni evidenti della trasformazione in atto, l’abolizione dal febbraio 2019 del sistema dei visti turistici: ora i cittadini di 110 paesi fra i quali l’Italia possono ottenere il visto via internet e per chi proviene dall’Unione europea le procedure al controllo passaporti sono molto rapide.



Per il settore turistico il governo ha annunciato dal 2019 al 2025 stanziamenti di oltre 3 miliardi di euro per la realizzazione di infrastrutture turistiche, ai quali si aggiungono 500 milioni per la realizzazione di 196 nuovi hotel nelle principali città. E grazie alla collaborazione con l’Unione europea e il Centro europeo per il turismo rurale ed ecologico sono cominciati alcuni corsi e sostegno per l’avvio di pensioni a conduzione familiare e agriturismi, che nel 2019 hanno toccato quota 860.

Il governo ha inoltre investito oltre 2 miliardi in nuove ferrovie, mezzo miliardo in aeroporti e 200 milioni in autostrade.