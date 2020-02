Abu Dhabi: ad Al Ain un 2020 all'insegna delle tradizioni

Un viaggio ad Abu Dhabi offre la possibilità di entrare in contatto con un ricco patrimonio storico e culturale. Basta un’ora e mezza di auto dalla città e si è catapultati nella regione di Al Ain, Patrimonio dell’umanità Unesco, custode delle tradizioni e del patrimonio naturale della capitale.

Nel corso 2020 proprio ad Al Ain si svolgeranno una serie di eventi ospitati dai luoghi simbolo dell’area. Il secolare Al Jahili Fort, l’Al Qattara Arts Center, lo storico Qasr Al Muwaiji, l’AI Ain Museum e l’Ain Palace Museum ospiteranno mostre e corsi d’arte creativa, laboratori educativi, souq, spettacoli artistici e proiezioni di film, per un viaggio attraverso i costumi e le tradizioni locali.

Anche l’oasi di Al Ain accoglierà diverse iniziative. Aperta al pubblico in seguito alla costruzione di un Ecocentro educativo e di un ampio sistema di percorsi, l’oasi proporrà ad esempio il Camel Market.



In occasione del lancio dell'edizione di febbraio del programma culturale di Al Ain, Faisal Al Dhahri, acting pr and communications director del Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi, spiega: “Dct Abu Dhabi si impegna a preservare e rispettare l'eredità dei nostri antenati attraverso le diverse iniziative inserite nell’ambito del programma culturale di Al Ain. Il nostro obiettivo è quello di mettere in risalto la ricchezza della cultura degli Emirati e la storia di Al Ain e, attraverso svariate attività e workshop interattivi, far conoscere ai visitatori i monumenti iconici della regione”.