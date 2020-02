Titanic: il mito rivivrà grazie a un magnate australiano. La nave salperà nel 2022

Potrebbe salpare già nel 2022 la riedizione del Titanic. Si tratterà della replica esatta della nave affondata nel 1912, ricreata per volontà di un magnate australiano con il sogno di fare rivivere un mito.

Nessun dettaglio per ora sull’ammontare dell’investimento, ma alcuni particolari sono già stati svelati: intanto la rotta, che dovrà essere la stessa dell’originale, ovvero la traversata transatlantica tra Southampton e New York. Poi nelle intenzioni c’è quella di ricostruire anche tutta l’atmosfera e le ambientazioni dell’inizio del secolo scorso, tanto che all’arrivo a bordo i passeggeri riceveranno un kit apposta.



La nave potrà ospitare 2.400 passeggeri, anche in questo caso come l’originale, e tre classi di servizio. Per queste ultime tuttavia è più facile supporre che siano tre livelli di classe up level.