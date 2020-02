Coronavirus, Airbnb sospende le prenotazioni a Pechino fino a maggio

Sono sospese fino a maggio le prenotazioni per Pechino su Airbnb. La piattaforma ha deciso di prolungare lo stop già annunciato per il periodo compreso tra il 7 e il 29 febbraio per far fronte all’emergenza coronavirus.

Tutti coloro che hanno prenotato un alloggio tra il 7 febbraio e il 30 aprile avranno perciò diritto a un rimborso, si legge su ilsole24ore.it.



Per quanto riguarda Wuhan, invece, le prenotazioni restano sospese fino al 31 marzo.



Secondo alcune indiscrezioni, riportate sul quotidiano, l’emergenza coronavirus potrebbe portare la società al rinvio della quotazione in Borsa, prevista per quest’anno.