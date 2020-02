Malesia guarda al 2020 tra sostenibilità e lusso

Sarà un 2020 ricco di novità quello che vedrà la Malesia protagonista. Al centro ci sarà, ancora una volta, il turismo sostenibile, segmento nel quale la meta crede da tempo.

Occhi puntati sui segmenti charme&luxury, con la recente apertura di nuovi hotel, sul miglioramento delle infrastrutture e sulle incentivazioni per settori chiave come il mice, cresciuto del 45,2 per cento nel 2019.



Ma il 2019 ha visto anche la crescita del turismo italiano con un numero di visitatori che ha superato i 54mila arrivi, al sesto posto dietro Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Russia. "Per rafforzare il mercato italiano ci stiamo concentrando su vacanze di lusso e i viaggi di nozze, ma anche anche lanciando nuove destinazioni come Terengganu e Kelantan" ha affermato Mohd Libra Haniff, direttore Tourism Malaysia Paris con delega per Francia, Italia, Spagna e Portogallo. M. L.