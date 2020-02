Brexit, cosa cambia per i viaggi

La Union Jack non sventola più insieme alla bandiera europea. Dopo tre anni e mezzo il grande divorzio si è compiuto: la Gran Bretagna è definitivamente fuori dall'Ue. Uno strappo lento e sofferto, che però deve ancora definirsi nei dettagli. L'Eurocamera, infatti, ha votato a favore di un accordo che prevede ancora un anno di transizione, durante il quale poco cambierà in termini di rapporti commerciali, e ancor meno per quanto riguarda il turismo. Fino al 31 dicembre 2020, dunque, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea sarà solo formale e nulla vieterà ai turisti di spostarsi liberamente da una sponda all'altra della Manica.

E il messaggio di Robin Johnson, direttore dell'Agenzia turistica nazionale britannica VisitBritain, è inequivocabile...(continua nella digital edition)