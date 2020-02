Effetto coronavirus: annullato il Mobile World Congress di Barcellona

Il coronavirus miete la sua prima, illustre vittima sul fronte dei grandi appuntamenti internazionali: il Mobile World Congress di Barcellona. L’evento in programma il 24 febbraio, uno tra i più importanti per l’intera industria tecnologica, non si farà più.

La decisione dell’ente organizzatore, la Gsma, è stata presa dopo una riunione convocata d’urgenza, anche in seguito alla notizia della rinuncia a partecipare da parte, tra gli altri, di Nokia e Vodafone. In tutto pare che fossero una trentina le aziende che avevano deciso di non prendere parte all’evento.

Una grossa perdita per Barcellona, spiega ilsole24ore.com, dal momento che il giro d’affari del Mobile World Congress è di circa 500 milioni di euro e dà lavoro a 14mila persone nei giorni dell’evento.