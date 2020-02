Mauritius: arrivi italiani a più 10%

Una crescita quasi a doppia cifra: è quella registrata dagli arrivi italiani a Mauritius nel 2019. L'anno scorso sono stati quasi 42mila i connazionali partiti alla volta dell'isola del Dodo, facendo incrementare la curva con un balzo del 9,5%.

Ma l'Italia, sottolinea Belinda Udhin, tourism promotion officer dell'ente del Turismo mauriziano, "mostra una crescita costante nel tempo e durante tutto l'anno: è un mercato che secondo noi ha ancora molto potenziale".



Viaggi di nozze e coppie rappresentano il core business, ma la destinazione sta prendendo sempre più piede anche tra le famiglie con bambini e tra gli appassionati sport e vacanze attive. "Continuiamo a investire per far capire che non siamo solo spiagge e un bel mare: Mauritius è una destinazione completa da esplorare, vogliamo che i nostri visitatori girino, facciamo esperienze, si fermino dagli artigiani locali per vedere come lavorano". O. D.