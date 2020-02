Debutta ad aprile la Suite Eleven del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Una nuova suite per vivere Montecarlo al top di gamma. È la Suite Eleven che aprirà ad aprile 2020 al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort: con accesso privato tramite ascensore che porta fino all’11º piano, interamente riservato alla suite, quest’ultima offre 195 metri quadrati d’interni e 21 di terrazza, una vista panoramica a 180 gradi e prestazioni di altissima gamma, in una cornice dal design elegante. La suite mette a disposizione 2 camere, un ampio salone con sala da pranzo, in grado di accogliere fino a 10 persone, e l’accesso diretto a una suite duplex di 68 metri, di cui 9 di terrazza. Il bagno è in marmo, e la doccia-hammam è ornata di mosaici.

La suite beneficia inoltre delle tecnologie più innovative, come l’Easy to Use, in particolar modo per l’illuminazione, il tutto pensato per semplificare la vita dei suoi ospiti.

Dal punto di vista del servizio, la Suite Eleven propone accoglienza ultra-personalizzata, trasferimenti da e per l’aeroporto e in tutto il Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer, un concierge dedicato alla cura dei bagagli, sempre a disposizione, un letto Cocoon in riva alla laguna o un accesso privilegiato al Sea Bay durante la stagione estiva.



Altri servizi opzionali includono maggiordomo, chef a disposizione nella suite per cene su misura o ricevimenti privati, servizi come yoga, coach privato, spa, parrucchiere e un tocco celeste e originale con la presenza di un telescopio, per avvicinarsi il più possibile alle stelle.



“L’esperienza che proponiamo al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort combina arte alberghiera, gastronomia, nightlife, benessere e divertimento. Più d’una ricchezza, si tratta di un marchio di fabbrica che facciamo evolvere in permanenza, per continuare a sorprendere la nostra clientela più esigente -, ha commentato Frédéric Darnet, direttore generale del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort -. La Suite Eleven offre una nuovissima esperienza di alta gamma, preservando quella convivialità che è oggi così gradita ai nostri ospiti”.



La Suite Eleven entra a far parte della collezione unica delle 22 Monte-Carlo Diamond Suite, comprendente le suite eccezionali dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo (suite Prince Rainier III e suite Princesse Grace), le 13 Diamond Suite dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, nonché la Suite Sunshine del Monte-Carlo Beach.