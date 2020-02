Non bastano i controlli nei porti e negli aeroporti. Se il livello di allarme coronavirus dovesse ulteriormente alzarsi non si esclude la possibilità di effettuare verifiche con i termoscanner anche nelle stazioni ferroviarie. Ad accennare all’ipotesi il commissario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli, che specifica: “La situazione è in continua evoluzione e noi abbiamo pianificato interventi in tutti gli scenari possibili. Controlli nelle stazioni? Se ci sarà bisogno, siamo pronti”.

Intanto gli scanner sono presenti anche nelle aree transiti degli aeroporti: “Chi staziona nelle aree intermedie sarà controllato. È anche questa una misura per far stare tranquilli i cittadini”.



E sulle colonne del Corriere della Sera interviene anche a proposito del blocco dei voli diretti dall’Italia alla Cina: “La nostra priorità - sostiene - è la salute dei cittadini e in questo modo la tuteliamo. Altri hanno fatto scelte diverse, ma questo non ci condiziona, la guardia deve rimanere alta”.