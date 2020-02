Croazia: 600 eventi a Fiume, Capitale europea della cultura

di Oriana Davini

Ha scelto come claim 'Il porto delle diversità' a simboleggiare il mix culturale che la contraddistingue: la città di Fiume (Rijeka in croato) ha dato ufficialmente il via con il Carnevale all'anno che la vede Capitale europea della cultura.

"Nei prossimi mesi abbiamo in cartellone 300 programmi turistici e almeno 600 eventi - spiega Kristjan Stanicic, d.g. dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo di Zagabria -: rappresentiamo un ulteriore motivo di visita per gli italiani, per noi uno dei mercati più importanti con 1,2 milioni di visitatori l'anno, in crescita l'anno scorso del 2,4 per cento".



Tre i filoni conduttori del programma di Fiume Rijeka 2020: Acqua, Lavoro e Migrazioni, temi portanti intorno ai quali ruoterà tutto l'apparato di appuntamenti.



Le aspettative in termini turistici sono molto alte: "In questo momento in Croazia ci sono investimenti per 3,5 miliardi di euro - conferma Gari Cappelli, ministro del Turismo croato -: ci aspettiamo un grande anno".