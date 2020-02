di Isabella Cattoni

E’ bastato il rincaro del carburante a far temere che i prezzi praticati sui soggiorni in Egitto diventassero troppo alti. Ma secondo il direttore generale del turismo internazionale dell’ente del turismo egiziano, Emad Fathy Abdalla (nella foto), un nome che per anni ha seguito il nostro mercato direttamente sul campo, si tratta di un pericolo scongiurato. “Sto monitorando con attenzione l’evoluzione della domanda e dell’offerta dal quartier generale de Il Cairo – ha spiegato a TTG Italia -. Quello italiano è un bacino particolarmente dinamico, in grado di riappropiarsi della quarta posizione a livello mondiale con 619mila 450 arrivi nel 2019 e una crescita del 46 per cento sul 2018”.

I numeri del successo

Un numero che a livello mondiale si traduce in un totale di 13milioni 600mila arrivi, che avvicinano di molto il picco dei 14 milioni registrato nell’anno record 2010.

La crescita degli italiani, che porta a 5 milioni i pernottamenti nel 2019 con un incremento del 23 per cento sull’anno precedente, è figlia della ritrovata fiducia dei t.o in una destinazione che “non ha eguali nel bacino del Mediterraneo, non teme concorrenza per la varietà di offerta che garantisce e non deve nemmeno lasciarsi intimorire dal proliferare di nuovi operatori che si affacciano sul mercato. Perché – asserisce Abdalla – c’è spazio per tutti”



Nono solo mare

Soprattutto, ci sono ancora ampi margini di manovra per un prodotto che al 90 per cento viene richiesto per l’offerta balneare, ma che può esprimere una valenza importante anche sotto il profilo culturale – entro fine anno verrà inaugurato il nuovo Grand Egyptian Museum che ci si aspetta attragga 5 milioni di visitatori all’anno – o sotto quello di segmenti specifici come il diving o il turismo religioso legato alla Sacra Famiglia.

E per Abdalla le prospettive 2020 sono ottime, in quanto si tratta di una destinazione “Vicina, dal ritrovato ottimo rapporto qualità prezzo, ideale per i principali target di riferimento dei t.o. italiani”.