Massimo Loquenzi è il nuovo presidente di Visit Usa: “Darò più voce ai soci”

Massimo Loquenzi è il nuovo presidente dell’Associazione Visit USA per il biennio 2020-2022. È stato eletto a scrutinio segreto con 26 voti contro i 17 dell’altro candidato, Maurizio Di Bella. “Il suo programma era molto interessante - spiega Loquenzi - e presentava caratteristiche di continuità col passato; il mio, invece, ambisce ad apportare cambiamenti: uno sforzo che, evidentemente, i soci hanno apprezzato”.

I primi presidenti

Il nuovo presidente non è certo un volto nuovo dell’Associazione, anzi la conosce profondamente: è infatti proprio lui uno dei suoi fondatori, nel febbraio 2001. “Prima - racconta Loquenzi - c’era un comitato alla base del quale, però, non c’era un atto notarile: era poco più che un club. Nel 2001, invece, emerse con forza la necessità di dar vita a un’entità formalmente riconosciuta, e io diedi il mio contributo alla sua creazione”.



Da allora si sono succeduti diversi presidenti, a cominciare da Eleonora Leccardi, Director Worldwide Sales Best Western International, cui fece seguito Mauro Coin, Product Manager Nord America e Caraibi Boscolo Tours. “La presidenza - continua Loquenzi - passò poi a Sandro Saccoccio per due mandati. Cambiammo infine lo statuto, consentendo al presidente una ‘reggenza’ di tre mandati, e ad essere eletta fu Olga Mazzoni”.



Assemblea al centro

Ora tocca a lui, e le idee certo non gli mancano. “Il primo punto del mio programma - spiega il neopresidente - è rimettere al centro dell’attività l’Assemblea, per ridare voce a ogni singolo socio: ci incontreremo periodicamente per discutere sui provvedimenti e ognuno di noi potrà esprimere la sua opinione”.



Altro punto programmatico essenziale per Loquenzi è coinvolgere maggiormente Brand Usa e US Commercial Service “per condividere con loro progetti e idee e dar vita a un programma unitario”. Terzo, ma non meno importante obiettivo, dar vita a un comitato consultivo composto dai past-president: “Il loro è un patrimonio di idee e conoscenze prezioso per la vita dell’Associazione - sottolinea Loquenzi - e la creazione di uno spazio dove possano portare la propria esperienza è non solo un modo per onorarne l’impegno verso l’Associazione, ma anche una fonte di informazioni indispensabile per noi”.