Thailandia tra elefanti, grotte e avventure

Un viaggio in Thailandia non può prescindere da Bangkok, hub ideale, ma anche e soprattutto metropoli, ricca di arte, cultura, storia, templi imponenti, dove il lusso è accessibile, dai ristoranti stellati agli sky bar glamour. Spiccano il Lebua State Tower, uno degli hotel simbolo della città con il nuovo 'N.3 Skybar', il Well Hotel e il The Sukosol Hotel. A luglio 2019 sono state inaugurate 2 delle 5 nuove stazioni della metro, Sanam Chai Station e Wat Mangkorn Station, considerate tra le più belle di Bangkok, dal design che riflette...(continua nella digital edition)