Spagna, nuovo record di arrivi. Dall'Italia 4,5 milioni di viaggiatori

La Spagna centra il settimo anno consecutivo di numeri in crescita e piazza un nuovo record in materia di arrivi internazionali, anche se l’incremento anno su anno questa volta si limita a poco più di un punto percentuale.

Secondo i primi dati diffusi dall’Istituto nazionale di statistica (Frontur), il numero di turisti che ha varcato le frontiere spagnole è stato pari a 83,7 milioni, mentre i pernottamenti si sono attestati a 92,2 milioni. In questo caso l’incremento anno su anno è superiore e si attesta al 2,8 per cento.



Miglioramento anche per quanto riguarda la spesa media dei viaggiatori stranieri, che è salita a 1.102 euro. Per quanto riguarda l’Italia, il trend di crescita dei flussi dalla Penisola si è mantenuto elevato: con un +3,5 per cento di arrivi e oltre 4,5 milioni di arrivi l’Italia resta ben oltre la media generale. In calo invece tutti e tre i mercati di riferimento: Gran Bretagna, Germania e Francia.