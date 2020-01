Disneyland Paris: un 2020 all'insegna delle novità

Nuovo catalogo per Disneyland Paris, che presenta tutte le novità in programma per il 2020.

Fra le riconferme, spiccano i Supereroi Marvel. Come segnalato da SoloDonna, dopo il successo delle prime due stagioni i Supereroi Marvel torneranno al Parco Walt Disney Studios dal 24 marzo al 7 giugno.

Nuova invece sarà l’area a tema Marvel dal nome ‘Avengers Campus’, parte di un progetto di espansione del parco che includerà anche aree a tema Frozen e Star Wars. Avengers Campus consentirà di vivere avventure piene d’azione.Tra le novità, ci sarà un’attrazione dedicata a Spider-Man, che darà agli ospiti di tutte le età un assaggio della vita con i superpoteri mentre si spostano tra le ragnatele.

Novità Frozen

E ancora, il magico mondo di Frozen si arricchirà di nuove avventure con Anna, Elsa, Olaf e i loro amici a Disneyland Paris. Fino al 3 maggio, inoltre, tutta la famiglia potrà vivere Frozen Celebration, con Anna, Elsa, Kristoff, Olaf e Sven accompagnati da ballerini e acrobati. Frozen sarà anche interattivo, aprendo le porte ad Animation Celebration nel Parco Walt Disney Studios.



Festival del Re Leone

Un grande ritorno sarà quello del Festival del Re Leone e della Giungla, grazie agli spettacoli di Timon, Rafiki, Baloo e tutti i personaggi de Il Re Leone e Il Libro della Giungla. Nel week-end del 4 luglio sarà la volta di Electroland, mentre in settembre tornerà la Disneyland Paris Run Weekend.

E dall’8 al 10 maggio, una nuova esperienza aspetta gli atleti di tutte le età con la prima edizione della Disneyland Paris Princess Run, con medaglie in edizione limitata, fotografi professionisti e l’opportunità di incontrare i Personaggi Disney.

Il 6 giugno infine, spazio al Pride 2020, per celebrare la diversità e l’inclusione.



Il nuovo Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel

Un’ultima novità riguarda la ricettività alberghiera: il Disney’s Hotel New York ha subito un profondo intervento di resyling e si è trasformato nel Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel con tutto lo stile di una galleria d’arte newyorkese. Le 25 suite a tema saranno dedicate a personaggi come Spider-Man e agli Avengers.