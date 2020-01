Un anno di viaggi in Giappone: la nuova campagna di Jnto

Non solo Olimpiadi e Paraolimpiadi, ma anche esperienze in tutto il territorio, corsi di cucina, prezzi speciali e tariffe scontate, servizi come il deposito bagagli, l'incontro con i Pokémon e altri personaggi anime giapponesi, accessi facilitati a eventi speciali per i visitatori internazionali lungo tutti i 12 mesi: è il focus di 'Your Japan 2020', la nuova campagna lanciata da Jnto, l'Ente del turismo giapponese.

"Quello appena iniziato - spiega Hideki Tomioka, direttore esecutivo della sede di Roma di Jnto - è un anno speciale. I Giochi olimpici del 1960 si sono svolti a Roma, capitale d'Italia, e l'edizione successiva ha avuto luogo proprio a Tokyo nel 1964: quell'anno solo 352mila turisti hanno visitato il Giappone ma nei 55 anni successivi il numero si è quasi centuplicato, raggiungendo oltre 31 milioni 882mila presenze".



L'intento della campagna è invitare i turisti a scoprire anche l'altro Giappone, lontano da Tokyo e dagli itinerari più battuti per "immergersi nella nostra cultura attraverso le quattro stagioni: per chi non ha ancora visto il Giappone, questo è il momento giusto". O. D.