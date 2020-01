Moldova, vicina e low cost: i punti di forza del Paese

di Livia Fabietti

Tra le mete emergenti da visitare quest'anno figura la Moldova, Paese ancora estraneo al turismo di massa. A presentare le sue bellezze è stata Nadia Pasqual, marketing & pr Italia dell'Associazione nazionale turismo incoming della Moldova che, durante il webinar dedicato agli adv organizzato da Ieg, ha definito la destinazione "un'autentica scoperta".

I punti di forza

Tanti i suoi punti di forza: è una meta sicura, economica, vicina (dista circa 2 ore dall'Italia) e facilmente raggiungibile (è collegata tramite voli diretti con 11 aeroporti italiani).

Oltre a visitare la capitale, Chisinau, ricca di spazi verdi e musei, vale la pena concedersi un giro nei dintorni e misurarsi con meraviglie come la Vecchia Orhei con i suoi monasteri rupestri e i resti archeologici o ancora spingersi in Transnistria (per visitarla è necessario essere muniti di passaporto) alla scoperta di Tiraspol: qui è come fare un tuffo nel passato e tornare in epoca sovietica. Degne di nota anche le città di Comrat, in Gagauzia e Soroca, la 'città dei gitani'.

Da non dimenticare che la Moldova è tra i 20 maggiori produttori mondiali di vino: nella città di Cricova si possono ammirare cantine sotterranee che offrono tour e degustazioni. Come Milestii Mici, famosa per la sua collezione di vino, la più grande del mondo.



Esperienze autentiche

Per familiarizzare con la cultura locale è possibile prendere parte a lezioni di cucina, corsi per annodare tappeti e ancora partecipare alla vendemmia, esperienze che consentono di vivere a contatto con i locali.