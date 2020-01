Ryanair: le 10 mete ‘off the beaten track’ per il 2020

Dieci mete fuori dagli schemi da visitare nel 2020. Tocca a Ryanair lanciare la nuova ‘lista’ dei luoghi da scoprire nel corso di quest’anno, e fra tutte le destinazioni raggiunte dal vettore il team Travel Trends della compagnia ha stilato una top ten.

Al primo posto si piazza Ponta Delgada in Portogallo, la capitale delle Azzorre che ospita l’università delle isole ]e l'importante giardino botanico José do Canto. Al secondo posto si colloca Yerevan, la capitale dell’Armenia, la cosiddetta città Rosa.



Terza piazza per Galway, capitale europea della Cultura per il 2020, situata nella parte occidentale dell’Irlanda. A seguire, al quarto posto si piazza Santander in Spagna, poi Palanga in Lituania e Verona, con la sua arena romana e la casa di Romeo e Giulietta.



Completano la classifica Tblisi in Georgia, Beirut in Libano, Marsiglia, in Francia e Tel Aviv, in Israele, una delle mete più in crescita degli ultimi anni.