Giordania, anno record per gli arrivi italiani

Anno record per le presenze italiane in Giordania il 2019 conclusosi qualche settimana fa. Secondo il Jordan Tourism Board, infatti, il Paese ha visto crescere gli arrivi di turisti italiani del +90,4%, dato che ha portato l’Italia ad essere il secondo Paese occidentale per numero di arrivi.

Già il 2017 e il 2018 erano stati anni di crescita a tripla cifra, ma il 2019 ha portato l’Italia a superare Germania, Francia e Regno Unito nella classifica dei Paesi immissori, posizionandosi alle spalle degli Stati Uniti.



Il dato del 2019 è inoltre nettamente superiore all’anno 2010, quando le presenze italiane toccarono il massimo storico con quasi 58.000 visitatori.