Brexit, oggi il voto sull’Accordo di Recesso del Regno Unito

È fissato per oggi pomeriggio, alle 18, il voto del Parlamento europeo sull’Accordo di Recesso del Regno Unito, ultimo step per la Brexit. Dopo il voto, il Consiglio delibererà l’adozione formale dell’uscita del Regno Unito, che a partire dal 1° febbraio sarà definitivamente un Paese extra Ue.

Per entrare in vigore, l'accordo tra Uk e Ue dovrà essere approvato con la maggioranza semplice dei voti.



Ultima plenaria con i britannici

L'appuntamento di oggi pomeriggio segnerà inoltre un momento di forte impatto simbolico per la storia del Vecchio Continente. Sarà infatti l’ultima plenaria per gli europarlamentari britannici.



Nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio, riporta Ansa.it, la Union Jack smetterà di sventolare davanti alle sedi delle istituzioni europee di Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo. Le bandiere saranno definitivamente dismesse.