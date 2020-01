“Si raccomanda di evitare tutti i viaggi nella provincia dell’Hubei”. È quanto si legge sul sito della Farnesina, che constatando la diffusione del coronavirus in Cina, ha diramato lo sconsiglio per i viaggi nella provincia dove si trova la città di Wuhan, epicentro dell’epidemia.

Il Ministero degli Esteri ha quindi preso posizione sulla questione per garantire l’incolumità dei cittadini italiani anche se, come specifica sul sito viaggiaresicuri.it, “l’Organizzazione Mondiale della Sanità non ha al momento emanato specifiche raccomandazioni”.



Un fenomeno in evoluzione

Sul sito della Farnesina si legge anche come il fenomeno sia tuttora in evoluzione, con casi di infezione segnalati anche al di fuori della Cina. “Le autorità locali - prosegue la nota - stanno adottando le necessarie misure di contenimento, tra le quali l’interruzione dei collegamenti in uscita dalla città di Wuhan, la sospensione della circolazione dei mezzi pubblici ed ulteriori restrizioni alla circolazione anche su strade ed autostrade, inclusi i taxi. Non si può escludere che continuino ad adottare misure analoghe anche per aree limitrofe a Wuhan, per facilitare l’azione di contenimento del virus”.



I consigli e le accortezze da seguire

Tra i consigli della Farnesina per i viaggiatori c’è quello di tenersi costantemente aggiornati sulla situazione consultando sia Viaggiare Sicuri, sia la sezione dedicata al coronavirus sul sito dell’Oms, che pubblica anche ‘Situation Report’ aggiornati.



Per chi si trova già in Cina, aggiunge la Farnesina, è bene seguire le indicazioni delle autorità locali, evitare il contatto con animali, vivi e morti, ed evitare lo stretto contatto con persone che mostrano sintomi influenzali. È inoltre necessarie evitare di mangiare carne cruda o poco cotta ed è bene lavarsi le mani spesso, utilizzando sapone o soluzioni a base alcolica.



“In caso di necessità - si conclude la nota - è possibile contattare il numero di emergenza dell’Ambasciata d’Italia a Pechino: +8613901032957 o il proprio Consolato di riferimento.