Coronavirus e turismo: 4 milioni di arrivi a rischio

Il Coronavirus mette un punto interrogativo sul turismo internazionale, anche quello italiano. Nell’anno degli accordi Italia-Cina, la Penisola attendeva 4 milioni di arrivi dal Paese del Dragone per il 2020. Ma ora è tutto da mettere in discussione.

I turisti cinesi, come segnala anche ilsole24ore.com potrebbero rivedere i loro piani, anche in base alle indicazioni che il Governo di Pechino ha fornito alle agenzie di viaggi riguardo gli spostamenti all’estero.



In Europa potrebbe essere proprio l’Italia a pagare il conto più salato, dal momento che la Penisola è la prima destinazione per i turisti cinesi, davanti a Francia, Germania e Spagna.



Secondo gli ultimi dati, nel 2018 le presenze erano state circa 3 milioni; i dati 2019 non sono ancora stati diffusi, ma stando ai visti rilasciati l’incremento dovrebbe essere di circa il 20%. E le stime per l’anno in corso, appunto, arrivavano a 4 milioni. Ma ora la cifra potrebbe essere pesantemente rivista.