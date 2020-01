Grecia, Theocharis: “Un 2020 brillante nonostante l’effetto Thomas Cook”

Il ministro del turismo greco, Harry Theocharis, prende posizione in merito al futuro turistico del Paese. Come riportato dal Sole 24Ore, secondo il ministro, malgrado il crack di Thomas Cook il 2020 sarà un anno positivo, sulla scorta di un 2019 che, come spiegato a Reuters, ha visto crescere i ricavi del settore del 12-15% rispetto ai 16 miliardi di euro del 2018, con arrivi in incremento del 4-5 per cento. Le entrate del 2019 dovrebbero ammontare a 18-19 miliardi esclusi i viaggi e l’intero settore del turismo e dei viaggi pesa per quasi un quarto sul Pil greco.

Nel 2018 i turisti che hanno scelto la Grecia hanno sfiorato i 33 milioni e gli anni successivi hanno consacrato un trend in crescita. Questo nonstante l’impatto di Thomas Cook, che inizialmente è stato stimato in 500 milioni di euro.



Effetto Thomas Cook contenuto

Dopo i primi timori sul 2020, tuttavia, il settore ha trovato nuovi contratti e ha sostituito gli slot perduti. “Nonostante gli alti e bassi – ha detto il ministro -, le sorprese e gli ostacoli, il 2019 ci ha premiato con un risultato positivo. Siamo in grado di immaginare un nuovo anno con ottimismo e ci aspettiamo che il 2020 sia migliore del 2019”.



Gli obiettivi

L'obiettivo della Grecia è un aumento annuale a una cifra del numero di arrivi e di due cifre dei ricavi. Il governo sta valutando riforme nel settore che vanno dall'ulteriore regolamentazione del mercato degli affitti brevi all'apertura dell'industria al turismo subacqueo, che attualmente è limitato a causa delle numerose rovine archeologiche presenti nel Paese.



Le prossime sfide

“Il settore - ha chiuso Theocharis - è ancora vulnerabile a rischi al di fuori del controllo del governo, come la recessione in Europa o le turbolenze in Medio Oriente. Il cambiamento climatico è una sfida a lungo termine e la Grecia sta studiando il suo possibile impatto”.