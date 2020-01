Nuovi roghi in Australia, chiuso l'aeroporto di Canberra per i roghi

Le piogge e la grandine dei giorni scorsi non sono bastate a scongiurare del tutto il pericolo di nuovi incendi in Australia. Pericolo che purtroppo si è trasformato in realtà a Canberra, il cui aeroporto – il nono del Paese per numero di passeggeri - è stato chiuso perché minacciato dai roghi.

L’amministrazione dello scalo ha comunicato che i voli da e per l'aeroporto della capitale australiana sono stati sospesi verso mezzogiorno, ora locale. Le autorità hanno addirittura chiesto alla popolazione della capitale di non avvicinarsi allo scalo, dal momento che due focolai attivi si stanno avvicinando pericolosamente alla pista.



In tutto il Nuovo Galles del Sud si contano ancora cento focolai, su cui di nuovo sta soffiando un vento forte e caldo. Una tragedia senza fine quella dell’Australia che, come spiega quotidiano.net, da settembre ha visto bruciare un territorio di 180mila kq, pargonabile alle dimensioni della Siria.