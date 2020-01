Dubai, nuovi alberghi nel 2020: la mappa delle new entry

Musei, attrazioni, hotel futuristici. Dubai è una città in continua evoluzione che, in vista dell'Expo, sta accelerando ulteriormente la messa in atto di nuovi progetti turistici. Tra questi c’è Ain Dubai, la gigantesca ruota panoramica che, con i suoi 210 metri di altezza, svetterà su Dubai conquistandosi il primato di ruota più alta del mondo. Situata su Bluewaters Island, Ain Dubai sorgerà in una zona ricca di intrattenimenti, con hotel, negozi, ristoranti a spazi residenziali.

Ma gli amanti delle viste mozzafiato potranno optare anche per l’Address Sky View, il nuovo hotel a doppia torre situato a Dubai Downtown. Dispone di 166 camere collegate a un complesso di appartamenti tramite un unico sky bridge, l'Osservatorio, ai piani 52 e 53. Qui è possibile trovare una infinity pool e punti ristoro che vantano una vista a 360 gradi su tutta Dubai Downtown. Una particolare caratteristica del ponte di osservazione è il tubo trasparente che avvolge l'esterno della torre e collega i piani 52 e 53 per un'esperienza adrenalinica unica. Gli ospiti possono anche fare un giro sull'ascensore di vetro panoramico che arriva a oltre 215 metri d’altezza e camminare sul pavimento di vetro lungo 25 metri.



Gli altri hotel

Tra le novità in campo alberghiero anche il ME Dubai, l’unico al mondo a essere completamente progettato dal defunto architetto iracheno-britannico Zaha Hadid, che aprirà a febbraio. Nel secondo trimestre di quest’anno sarà invece inaugurato il Sofitel Dubai Wafi, il più grande Sofitel in Medio Oriente con 598 camere e 97 appartamenti di lusso. Dubai Parks and Resorts, poi, quest'anno diventerà la sede del primo Legoland hotel della regione, il settimo nel mondo, con 250 camere e un’area giochi con le sembianze di un castello.



Novità anche in ambito culturale con il Museum of the Future, fondato dalla Dubai Future Foundation. Mostrerà le più grandi innovazioni, idee prototipo e invenzioni del mondo, consentendo ai visitatori di interagire con i display che incontreranno durante la visita. Ospiterà inoltre corsi avanzati, seminari e conferenze.