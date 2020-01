Sono passati tre anni e mezzo, ma finalmente ora la certezza c’è: la Brexit si farà. Termine ultimo per l’addio del Paese all’Ue il 31 gennaio; poi però di fatto non cambierà nulla, almeno per un anno. Se, infatti, tra pochi giorni il Regno Unito formalmente non farà più parte dell’Unione europea, scade il 31 dicembre 2020 il periodo di transizione necessario per definire i nuovi rapporti con i partner europei in termini di commercio e sicurezza e stabilire le nuove regole in materia di turismo.

È infatti anche su quest’ultimo settore che si faranno sentire le inevitabili ripercussioni di una mossa che non ha precedenti nella storia dell’Unione. Una mossa che, oggi, appare definitiva dopo il voto del 12 dicembre scorso, che ha consegnato ai conservatori la maggioranza più forte dagli anni ‘80 permettendo a Boris Johnson di mettere un punto fermo sull’uscita del suo Paese dall’Ue.



Cosa cambia per chi viaggia

La prima verrà novità che scatterà probabilmente da gennaio 2021 è quella che riguarda il visto elettronico, necessario per tutti i turisti che arriveranno in Gran Bretagna dai Paesi dell’Ue, dunque anche per gli italiani....(continua nella digital edition)



