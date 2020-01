Maldive in primo piano: al via la campagna sui tram milanesi

Milano fa da sfondo alla campagna che le Maldive hanno realizzato sui tram milanesi, proponendo le immagini di una destinazione che sta trainando i numeri del turismo nostrano. In particolare, il tram della linea 14 è stato completamente personalizzato con foto della barriera corallina, di pesci e spiagge.

La campagna segue a quella online lanciata lo scorso dicembre, che ha coinvolto diversi mercati fra i quali quello italiano, realizzata in collaborazione con TripAdvisor per la durata di sei mesi.

Nel 2019 le Maldive hanno registrato un incremento dei visitatori italiani del 30 per cento, passando dagli 87mila 510 del 2018 agli oltre 115mila nel periodo gennaio-novembre dello scorso anno.

A livello globale, nel medesimo periodo Le Maldive hanno ospitato 1,5 milioni di passeggeri.