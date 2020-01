Il Montenegro rilancia con gli incentive di lusso

Un Paese che ha ottime potenzialità di sviluppo sul nostro mercato, con tante possibilità ancora inesplorate: il Montenegro si riaffaccia sulla scena nostrana e per voce di Claudio Sattin, founder & ceo di Action Partners International, fa focus sul segmento incentive.

“Il Montenegro si presta in modo perfetto sia a viaggi incoming aziendali sia a quelli dei piccoli gruppi privati all’insegna di un turismo di lusso. Fra gli obiettivi principali, la destagionalizzazione dei flussi andando a spingere sulle stagioni di spalla, periodi ottimali che consentono di approfittare di un clima ideale per scoprire le alternative alla vacanza prettamente balneare”. Ecco così che il Montenegro svela una ricchezza di offerta che spazia dalla montagna alle marine. E non si tratta in quest’ultimo caso solo di Porto Montenegro, ma anche della marina di Lustica o di quella di Portonovi.

“Un grosso passo in avanti è stato effettuato anche grazie a easyJet, che ha aggiunto il collegamento da Milano a Tivat, nei pressi della baia di Cattaro, rendendo ancora più semplice raggiungere una destinazione che ha ancora molte frecce al suo arco da scoccare”.

La promozione è solo all'inizio e Sattin promette di portare a TTG Travel Experience una selezione di operatori montenegrini interessati a stringere partnership sul mercato italiano.