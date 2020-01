Scoppia la moda delle crociere in Giappone

È un prodotto ancora relativamente nuovo ma che nei prossimi anni potrebbe avere un vero e proprio boom: la crociera in Giappone, un modo nuovo per visitare il Paese del Sol Levante. La prima tra le grandi compagnie a investire sulla destinazione è stata Costa Crociere, che dall'anno scorso ha inserito i porti del Sud, nella prefettura di Nagasaki, tra le mete di Costa NeoRomantica, prima nave della flotta posizionata in Oriente con tappe a Yokoama, Osaka, Kobe, Fukuoka, Cheju, Kagoshima, Shingu, Busan e altre ancora. Ma la corsa alla conquista del Giappone in formato crociera ha contagiato tutte le grandi compagnie. L'ultima in ordine di tempo è Ncl, che in marzo debutta con le prime crociere su Norwegian Spirit. Le vendite sono...(continua nella digital edition)