A.A.A. cercasi theme park tester in Florida

Tremila sterline (circa 3.500 euro) per trasformare una passione in un lavoro: è una proposta da sogno quella di Ocean Florida, agenzia di viaggi britannica che, attualmente, è alla ricerca di un theme park tester ovvero di una persona da mandare, per tre settimane (tra aprile/maggio), in giro per la Florida alla scoperta dei principali parchi divertimento.

Il suo compito? Testare la qualità del cibo e delle bevande, le attrazioni, gli spettacoli etc. e raccontare l'esperienza attraverso video e contenuti social. Il candidato prescelto avrà l'opportunità di portare con sé un amico o un parente: le spese di viaggio e alloggio saranno interamente coperte dal committente. Inoltre, al fine di portare a termine la missione, il tester sarà munito di una fotocamera Go Pro e di un Fitbit. L. F.