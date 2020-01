Un viaggio che prima durava tre ore e che ora si riduce a 47 minuti. Quella che resta un’utopia per la moltitudine di pendolari italiani è diventata una realtà in Cina, dove è entrato in servizio per la prima volta al mondo il treno in grado di raggiungere i 350 chilometri all’ora.

Il convoglio, che viaggia senza conducente, collega Pechino a Zhangjiakou, città che ospiterà le Olimpiadi invernali del 2022. Qui il video.