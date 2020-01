Forbes: le 20 mete del 2020. Roma protagonista con Raffaello

Stupiranno il mondo con grandi eventi, ricorrenze importanti e attrazioni sorprendenti. Sono le mete entrate a far parte della top 20 2020 di Forbes. La redazione della prestigiosa testata Usa ha scelto le destinazioni da non perdere nei prossimi dodici mesi, dedicando una menzione speciale a una delle mete più amate della Penisola: Roma.

La lista si apre con Las Vegas, che nei prossimi mesi si arricchirà di nuove imperdibili attrazioni, come l’Allegiant Stadium della squadra di football americano Raiders, di rinnovati spazi presso il Convention Center e di nuove proprietà, come il Virgin Hotel Las Vegas.



Seguono Tel Aviv, al centro delle celebrazioni del centesimo anniversario della nascita del movimento Bauhaus, che ha rivoluzionato l’architettura; e Macau, dove a dicembre ricorrerà 20esimo anniversario dalla proclamazione di regione ad amministrazione speciale.



La top ten

In top ten figurano poi, Nashville che accoglierà nuovi hotel; le Us Virgin Island e le British Virgin Island, pronte alla rinascita dopo i danni dell'uragano Irma; Okinawa, dove farà tappa la torcia olimpica durante il suo viaggio verso i giochi di Tokyo; Dubai che vedrà l'apertura di nuove strutture luxury come il The Royal Altantis e il primo St. Regis. E poi Tokyo, che da luglio ad agosto ospiterà le Olimpiadi; Edimburgo e Sonoma.



Roma protagonista

Nella parte restante dell’elenco una menzione speciale è dedicata alla Capitale. La Città Eterna si conferma al centro dei riflettori nel 2020 per i 500 anni della morte di Raffaello, che saranno celebrati con la mostra ‘Raffaello 1520-2020’ alle Scuderie del Quirinale, in scena dall’11 marzo al 15 giugno.



Chiudono l'elenco la Giamaica, le Maldive, San Pietroburgo e Città del Capo.



La top 20 completa è disponibile a questo link.