Tunisia, 2019 oltre le attese con 9,4 milioni di visitatori

L’anno appena concluso si chiude con numeri oltre le aspettative sul fronte dei flussi turistici diretti in Tunisia. Sulla scorta del trend avviato anche dagli operatori di casa nostra infatti, la destinazione sta riprendendo quota, tornando a essere inserita nei pacchetti di viaggio dei principali t.o. internazionali.

I dati

Secondo gli ultimi dati pubblicati dal ministero tunisino del Turismo e dell'Artigianato e riportati da Ansamed, infatti, i visitatori giunti nel Paese nel 2019 sono stati oltre 9,4 milioni, in aumento del 13,6 per cento rispetto all'anno precedente. L’incremento è stato guidato dall’ottima performance dei turisti provenienti dai Paesi europei, cresciuti del 15,9 per cento e portatisi così a quasi 2milioni 789mila unità, ma anche all’impennata dei visitatori giunti dai paesi del Maghreb, che hanno sfiorato quota 4milioni 935 mila. In linea generale, il target dei 9 milioni di turisti fissato a inizio anno dal ministro del turismo René Trabelsi è stato ampiamente superato.