A Rijeka e Galway lo scettro di capitali europee della cultura 2020

Matera e Plovdiv in Bulgaria passano il testimone il testimone a Rijeka in Croazia e Galway in Irlanda che manterranno il titolo di Capitale europea della cultura per tutto il 2020.

"Grazie al loro titolo di Capitale europea della cultura, Rijeka e Galway sfrutteranno il pieno potenziale per arricchire la nostra esperienza di vita e per avvicinare le nostre comunità", ha dichiarato il vice presidente per la promozione dello stile di vita europeo Margaritis Schinas.

Il tema dell'acqua

Come sottolineato su Ansamed, Rijeka è la prima capitale europea della cultura croata ad assumere visibilità internazionale all’insegna del tema ‘Port of Diversity’, alla base di centinaia di progetti. Il programma culturale di Rijeka si svilupperà sulle tematiche connesse ad acqua, lavoro e migrazioni. Le celebrazioni di apertura si terranno l’1 e 2 febbraio 2020.



Fra paesaggio e migrazione

Galway, terza città in Irlanda a detenere il titolo di Capitale europea della cultura dopo Dublino nel 1991 e Cork nel 2005, svilupperà il suo progetto sul filone di ‘Let the Magic In’, che esplora i temi collegati a lingua, paesaggio e migrazione. Il semaforo verde per Galway 2020 si accenderà nel febbraio 2020, all'inizio di Imbolc, la prima stagione celtica nell'antico calendario precristiano dell'Irlanda.