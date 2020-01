Dubai: aprirà nel 2023 l'Hotel Ciel, il più alto del mondo

Nuovo record per Dubai: nel 2023 a Dubai Marina, proprio di fronte alla Cayan Tower, a sfiorare il cielo sarà l'Hotel Ciel che, con i suoi 360 metri di altezza, stando a quanto riporta The National sarà l'hotel più alto del mondo. Ebbene sì la nuova costruzione per 'soli' 4 metri batterà in altezza l'attuale detentore del record, l'Hotel Gevora (356,3 metri), prestigioso quattro stelle sito su Sheikh Zayed Road.

Il nuovo albergo, il cui progetto è stato sviluppato da The First Group e porta la firma degli architetti dello studio Norr Architects (gli stessi dell'Atlantis di Dubai, The Palm), come riporta thenational.ae si svilupperà su 82 piani e ospiterà al suo interno 1.209 suite di lusso, quattro ristoranti, una palestra, un centro benessere, una delle piscine a sfioro più alte del mondo, un bar e una piattaforma panoramica in vetro con vista a 360° sulla Marina di Dubai, The Palm Jumeirah e il Golfo Persico.



Livia Fabietti