Prezzi alle stelle: Parigi perde abitanti ma non appeal

Parigi sta continuando a perdere abitanti. La capitale, sempre ambitissima sotto il profilo turistico, tra il 2012 e il 2017 sarebbe stata abbandonata da oltre 53mila residenti, come segnalato dal Corriere della Sera in base ai dati diffusi dall’Istituto nazionale di statistica.

La media annuale indica circa 11mila persone in più che lasciano la capitale rispetto a quelle che arrivano in città. E oggi Parigi conta 2milioni 187mila abitanti contro i 2milioni 240mila del 2012.

Imputati il turismo e Airbnb

Non si tratta in verità di un decremento legato al dinamismo economico, in quanto la capitale continua a brillare per la presenza di lavoratori qualificati e di servizi legati alle nuove tecnologie. Ma quanti lavorano a Parigi preferiscono andare ad abitare nei comuni vicini a causa dell’elevato costo della vita; basti pensare che il mercato immobiliare riporta cifre del valore di 10mila euro al metro quadro per le abitazioni.



Ridare vocazione residenziale al centro

I candidati alle elezioni municipali indette per il marzo 2020 promettono una Parigi di nuovo accessibile a giovani e famiglie e incolpano del rincaro degli ultimi anni il turismo e Airbnb. “La sfida per il prossimo mandato sarà quella di ridare ai quartieri centrali la loro vocazione residenziale” ha detto il sindaco del secondo arrondissement Jacques Boutault al Parisien. Tuttavia, sarà una battaglia difficile, tenuto conto che il rendimento di una casa destinata ai turisti supera di due volte e mezzo il rendimento di un appartamento affittato tutto l’anno.

E la stessa tendenza si delinea anche in altre metropoli come New York, Pechino e Shanghai. In controtendenza Londra, dove la crescita è sostenuta dall’incremento demografico connesso all’immigrazione internazionale.