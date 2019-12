Tulum, la villa di Pablo Escobar diventerà un boutique hotel di lusso

Dopo Casa Malca, divenuta un art-hotel di lusso, un'altra villa un tempo appartenuta a Pablo Escobar, noto narcotrafficante colombiano, è pronta a rifarsi il look e divenire un prestigioso albergo.

Casa Magna, questo il nome della residenza sita tra le idilliache spiagge di Tulum (Messico) e la giungla tropicale che, dopo la morte del boss avvenuta nel 1993, finì prima nelle mani del governo messicano per poi essere acquistata, dopo un lungo periodo di abbandono, da Melissa Perlman e trasformata in un piccolo hotel. Stando a quanto riporta Bloomberg la proprietà ha ora un nuovo proprietario: è infatti passata, al costo di 17,5 milioni di dollari, nelle mani di Thor Equities, noto investitore immobiliare proprietario di lussuosi hotel (e non solo) in tutto il mondo. L. F.