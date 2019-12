Usa: l’ecommerce spinge Wall Street. Nasdaq per la prima volta oltre i 9mila punti

La Borsa Usa chiude un anno da incorniciare. Grazie soprattutto alle spese di Natale e in particolare all’ecommerce, Wall Street mette a segno il 34esimo record dell’anno. Non solo: il Nasdaq supera per la prima volta nella sua storia la soglia dei 9mila punti. Il tutto, come sottolinea ilsole24ore.com, in una giornata caratterizzata a livello mondiale da bassi volumi.

E le previsioni non sarebbero da meno: dopo il 2019, infatti, le stime non escludono un 2020 ancora in crescita.



A trainare i risultati nell’anno che volge al termine, afferma ancora il portale del quotidiano finanziario, sono astate sopratutto le banche centrali, che hanno tagliato i tassi iniettando liquidità sul mercato.