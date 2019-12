Una città di ghiaccio tutta da visitare, la scommessa del Giappone

Un intero villaggio di ghiaccio, con tanto di hotel, bar, chiesa e una galleria d'arte open air. È il Tomamu Ice Village, sull'isola di Hokkaido, in Giappone, che fino a marzo è aperto per accogliere i turisti.

Il villaggio si configura come una vera e propria cittadina tutta di blocchi di ghiaccio trasparenti, con tanto di viali, panchine scolpite e naturalmente un ice hotel, dove tutto è fatto di ghiaccio, tranne le coperte in pelliccia.



Non mancano attrazioni di ghiaccio insolite, come la prima biblioteca nel ghiaccio, uno enorme scivolo che domina l'intero villaggio, la fabbrica del gelato, la stanza degli strumenti musicali di ghiaccio e anche una cappella con navata e altare, dove giurarsi amore eterno. Per costruirlo, sono stati coinvolgi decine di artisti.