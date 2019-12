Qatar Airways lancia una campagna con l’Ente del turismo Malesia

Una nuova campagna che dall’inizio del mese di dicembre vede impegnati Qatar Airways e l’Ente del Turismo Malesia Italia per promuovere il Paese asiatico è in particolare Langkawi, la nuova destinazione servita dalla compagnia da ottobre 2019.

Le azioni di co-marketing mirano a promuovere la visibilità sulla Malesia, rivolgendosi sia al trade sia ai consumatori, con attività above the line che comprendono: una campagna di digital advertising, branded posts, promozione sulle pagine ufficiali di Instagram e Facebook e sui canali proprietari di Qatar Airways, attività di workshop per il trade.

“La Malesia è un Paese con un forte potenziale da sviluppare sul mercato italiano e Langkawi sta rapidamente diventando una delle destinazioni più ambite del sud-est asiatico – ha affermato Mate Hoffmann, country manager ltalia e Malta di Qatar Airways -. Siamo orgogliosi di essere la prima compagnia aerea mediorentale a volare su quest’isola, una destinazione in cui crediamo fortemente e su cui abbiamo scelto di investire”.



“Sono veramente soddisfatto di questa collaborazione con Qatar Airways, perchè è da sempre un partner importante nelle nostre attività promozionali – dice Libra Haniff, direttore Tourism Malaysia Parigi -. Ma anche perché dal 15 ottobre 2019 Qatar Airways ha introdotto un volo diretto Doha-Langkawi, che rende ancora più agevole raggiungere quest’isola”.



Langkawi rappresenta la terza destinazione di Qatar Airways in Malesia dopo Kuala Lumpur e Penang, un investimento che conferma i piani di espansione della compagnia aerea nel sud-est asiatico.