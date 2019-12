In crescita la spesa media dei turisti mediorientali

La spesa media di viaggio all’estero realizzata dagli abitanti di tre paesi del Medio Oriente – Qatar, Emirati Arabi Uniti e Quwait - raggiunge i 3 mila dollari a fronte ad esempio di una media statunitense pari a mille900 dollari. Il risultato emerge dall’indagine effettuata da Skift Research, che evidenzia come i viaggiatori provenienti da questo mercato desiderino visitare destinazioni internazionali e tendano a effettuare lunghi viaggi.

Il futuro del turismo di lusso

In questo senso, quest’area del mondo si candida a divenire uno dei principali driver per lo sviluppo del turismo di lusso. Il dato emerge all’interno del dell'ultimo rapporto Skift Research, The State of Middle East Outbound Travel 2019 e ricalca una tendenza già evidenziaìta dalle analisi Unwto.