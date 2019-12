Eilat vieta l’utilizzo di prodotti usa e getta sulle sue spiagge

Eilat, celebre località turistica affacciata sulle splendide acque del Mar Rosso, è la prima città israeliana ad aver bandito dalle sue spiagge i prodotti usa e getta. L'intento? Tutelare la famosa barriera corallina, paradiso sommerso caro soprattutto ai sub, la cui bellezza è costantemente minacciata.

Stando a quanto riporta il Times of Israel, il consiglio municipale di Eilat ha approvato l'iniziativa del sindaco Meir Yitzhak Halevy che vieta ai bagnanti di portare in spiaggia piatti, vassoi, posate, cannucce e bicchieri monouso, siano essi di plastica, alluminio, cartone o di carta non riciclabile. Tali oggetti non saranno nemmeno venduti nei chioschi o nei ristoranti presenti in loco. "Eilat ha risorse naturali uniche. Dobbiamo proteggerle in ogni modo" ha dichiarato il sindaco. In caso di trasgressione è prevista per i contravventori una multa di 730 shekel (circa 190 euro).



Livia Fabietti