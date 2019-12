Gerusalemme, la nuova cabinovia costa troppo

La realizzazione in tempi stretti di una cabinovia che collegherà Gerusalemme ovest con il Monte Sion e con la Porta dell'Immondizia, ossia l'accesso meridionale alla Città Vecchia in prossimità del Muro del Pianto, sta suscitando perplessità.

Come riportato da Ansamed, il progetto approvato il mese scorso dal Governo, del valore di oltre 50 milioni di euro, dovrebbe contribuire a ridurre traffico e inquinamento nella Città Vecchia.

Ma si teme che questa realizzazione abbia costi di gestione di molto superiori a quelli previsti in un primo tempo.



Di conseguenza, potrebbe essere difficile trovare una società disposta a realizzarla. Nel frattempo, a Gerusalemme si è tenuta una riunione di emergenza con la partecipazione di esperti di varie discipline organizzata da una ong che vuole trovare alternative per gestire il traffico della Città Vecchia.



