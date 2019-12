Le Maldive in primo piano nella campagna su TripAdvisor

Maldives Marketing & PR Corporation lancia insieme a TripAdvisor una campagna online per promuovere la destinazione su vai mercati internazionali fra i quali quello italiano.

In questo modo, per sei mesi le Maldive avranno piena visibilità sul sito web di TripAdvisor nel mercato di riferimento Maldives Marketing & PR Corporation ha realizzato 17 campagne congiunte nel corso di quest’anno come parte degli sforzi di marketing per promuovere la destinazione. Oltre allo sviluppo delle tradizionali attività di marketing come fiere, roadshow e fam trip che si sono svolti quest’anno, Mmprc ha ampliato l’attività aprendosi alle piattaforme online e digitali per avere una maggiore presenza della destinazione anche nel mondo digital.



I numeri

Da gennaio a novembre 2019 gli arrivi sono aumentati sfiorando il milione e mezzo di passeggeri. I visitatori registrati fino a ottobre 2019 sono stati un milione 393mila 618, con un aumento del 14,5 per cento rispetto al 2018. I numeri relativi all’Italia indicano 104mila passeggeri e un aumento del 30,4 per cento rispetto al 2018.