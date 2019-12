Capodanno nel castello di The Crown con Airbnb

Celebrare l'arrivo del nuovo anno in un luogo speciale, anzi da reali: apre le porte al pubblico per la prima volta il Castello di Belvoir, set di The Crown, la serie di Netflix che racconta la vita della Regina Elisabetta.

In occasione di Capodanno, infatti, due ospiti potranno soggiornare all'interno della King Suite, un tempo a uso esclusivo della famiglia reale in visita e più volte usata come location per la celebre serie tv e il film The Young Victoria. Saranno ospiti della Duchessa di Rutland e della sua famiglia, host di Airbnb, con tanto di invito al tradizionale te delle cinque e alla cena nel Salone Centrale.



Come prenotare? La King Suite di Belvoir Castle sarà disponibile per tre soggiorni di una notte ciascuno (31 dicembre, 11 o 25 gennaio) per due persone. Per prenotare, gli ospiti devono avere un profilo Airbnb con recensioni positive. O. D.