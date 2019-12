Hotels.com: ecco le città preferite dagli italiani a Natale

Londra, New York e Parigi. È tutto internazionale il podio degli italiani che decidono di trascorrere il Natale fuori casa. A sancirlo l’ultima ricerca di Hotels.com, che mostra come la Brexit non abbia dissuaso gli italiani dalla scelta della capitale britannica per le loro vacanze. Subito fuori dal podio arriva Roma mentre l’altra città italiana, Milano, è solo quattordicesima nel ranking, seguita dalla sedicesima: Venezia.

Nonostante la predominanza delle capitali europee (oltre a Londra e Parigi, Amsterdam risulta quinta, seguita da Praga e Vienna), dalla ricerca emerge che sono ancora molto ambite le mete calde del mondo come Dubai all’ottavo posto, Sharm el Sheikh all’undicesimo, Miami al diciassettesimo e Marrakech in diciottesima postazione.