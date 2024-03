Incoming, il dilemma dei trasporti: “Mancano voli e autisti per i bus”

"Gino Acampora non ci sta. Fra le criticità maggiori che ancora penalizzano i flussi dall’estero, resta quello legato alle licenze Ncc.

“È un grave problema - spiega il manager -, che assume contorni ancor più preoccupanti nella regione Campania, perché pare ci sia stato un buon numero di licenze - si parla dai 500 ai mille permessi - rilasciate da un Comune e poi bloccate”.



“Rischiamo quindi di trovarci a operare con ancora meno veicoli a disposizione e di non essere in grado di fornire servizi essenziali, come trasferimenti ed escursioni, ai turisti che"... (continua a leggere su TTG Magazine, nella digital edition)